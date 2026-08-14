Η σουηδική σειρά μυστηρίου στο Netflix που όλοι βλέπουν μονορούφι -Το τέλος θα σας αφήσει άφωνους - iefimerida.gr

Η σουιδική σειρά στο Netflix που θα σε συντροφεύσει τον Αύγουστο

Μυστήριο, σκοτεινά μυστικά και μια έρευνα που δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση: η νέα σειρά του Netflix «Land of Sin» έρχεται να καθηλώσει τους λάτρεις των crime δραμάτων. Με την υπόθεση να ξετυλίγεται βήμα-βήμα και τις ανατροπές να διαδέχονται η μία την άλλη, είναι από εκείνες τις σειρές που δύσκολα θα σας αφήσουν να σταματήσετε στο πρώτο επεισόδιο.

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