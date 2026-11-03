Η Ροζαλία με εντυπωσιακό σύνολο Schiaparelli -Εμπνευσμένο από ένα θρυλικό σχέδιο του 1927 - iefimerida.gr

Η Rosalía επέλεξε ένα ξεχωριστό Schiaparelli look στα WSJ Magazine 2026 Innovator Awards στη Νέα Υόρκη.

Η 34χρονη τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA), επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή Άνοιξη 2027.

Το επίκεντρο της εμφάνισής της ήταν ένα μαύρο σακάκι με ασύμμετρη λαιμόκοψη και εντυπωσιακούς σατέν φιόγκους. Οι φιόγκοι δημιουργούσαν την οπτική ψευδαίσθηση ότι συγκρατούν το σακάκι, προσθέτοντας ένα παιχνιδιάρικο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα καλλιτεχνικό στοιχείο στη σιλουέτα.

Δείτε το σκακάκι που φόρεσε η Rosalía στο Bovary.gr