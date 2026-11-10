Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε το πιο διαχρονικό μανικιούρ -Κομψό, διακριτικό και πάντα στη μόδα - iefimerida.gr

Τον πιο κομψό τρόπο να υιοθετήσουμε τα μακριά αμυγδαλωτά νύχια δείχνει η Νικόλ Κίντμαν.
Το συγκεκριμένο μήκος αποτελεί διαχρονική επιλογή στο μανικιούρ, καθώς ταιριάζει σε κάθε εποχή και χαρίζει στα χέρια μια ιδιαίτερα κομψή και θηλυκή όψη.
Η Νικόλ Κίντμαν μάς έδωσε έμπνευση με το μανικιούρ της στο LACMA Art + Film Gala, όπου εμφανίστηκε με μακριά νύχια σε απαλό αμυγδαλωτό σχήμα και γαλακτώδη, γυαλιστερή απόχρωση. Ένα απλό και κομψό αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται έντονα χρώματα ή σχέδια για να ξεχωρίσει ένα μανικιούρ.
Δείτε το κομψό μανικιούρ της Νικόλ Κίντμαν στο Bovary.gr
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