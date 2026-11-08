Η νεανική εμφάνιση της 59χρονης Νικόλ Κίντμαν που εντυπωσίασε -Φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και τούλινη φούστα - iefimerida.gr

Η διάσημη ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν ποζάρει στο Instagram με το παραμυθένιο φόρεμα Chanel που φόρεσε στο 2026 LACMA Art+Film Gala και εντυπωσιάζει.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό LACMA Art+Film Gala με μια κομψή, ρομαντική εμφάνιση. Το φόρεμα με την πλούσια τούλινη φούστα και την ανοιχτή πλάτη με το οποίο εμφανίστηκε στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες είναι σχέδιο του Matthieu Blazy από την συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Chanel. Το εντυπωσιακό ρούχο που στο κάτω μέρος είναι ασύμετρο και έχει πολλά επίπεδα και όγκο ενώ επάνω είναι στενό με μακριά μανίκια απογειώνει την τάση του balletcore.

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