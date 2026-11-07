Η νέα party συλλογή των Zara έχει όσα χρειάζεσαι για τα γιορτινά looks - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και τα Zara υποδέχονται τη γιορτινή περίοδο με μια νέα συλλογή γεμάτη λάμψη, κομψότητα και ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές Νοεμβρίου, ωστόσο οι πρώτες σκέψεις για τα γιορτινά looks έχουν ήδη αρχίσει. Τα χριστουγεννιάτικα καλέσματα, τα εταιρικά πάρτι, τα ρεβεγιόν και οι βραδινές έξοδοι αποτελούν την ιδανική αφορμή για να προσθέσουμε στην γκαρνταρόμπα μας μερικά πιο ξεχωριστά κομμάτια. Η νέα συλλογή «Party» των Zara έρχεται να δώσει έμπνευση για τις εμφανίσεις των επόμενων εβδομάδων, συνδυάζοντας τις διαχρονικές γραμμές με τις πιο λαμπερές τάσεις της σεζόν. Σατέν υφές, παγιέτες, ιδιαίτερα κοψίματα και αξεσουάρ με χαρακτήρα δημιουργούν ένα σύνολο προτάσεων που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά στιλ και περιστάσεις.

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