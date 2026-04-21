Η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με την αδερφή της και πραγματικά δεν τις ξεχωρίζεις -Ολόιδιες - iefimerida.gr

Η Νατάσσα Μποφίλιου γιόρτασε τα γενέθλιά της, επιλέγοντας τον «Μπλε Παπαγάλο» για να περάσει την ημέρα μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Στο πλευρό της βρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες, η αδερφή της, Νέλλη, και φυσικά ο σύζυγός της, Χρήστος Κορτσέλης. Η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή και ευχάριστη, με τη γνωστή τραγουδίστρια να απολαμβάνει τη στιγμή. Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη γιορτή μέσα από τα social media, δείχνοντας στιγμές με τους καλεσμένους της αλλά και την ώρα που σβήνει το κεράκι της τούρτας της.

Η Νατάσσα Μποφίλιου αποκάλυψε πως έγινε 43 ετών, αντιμετωπίζοντας την ηλικία της με άνεση και ειλικρίνεια. Στη λεζάντα της ανάρτησής της μίλησε για την αγάπη που ένιωσε εκείνη τη μέρα, τις όμορφες εκπλήξεις από φίλους και την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει στη ζωή της.

Κάτω από την ανάρτησή της, πολλοί θαυμαστές της έσπευσαν να της στείλουν ευχές, δείχνοντας τη στήριξη και την αγάπη τους. Ήταν μια όμορφη και απλή γιορτή, γεμάτη χαμόγελα και ζεστασιά.

«Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43. Με την έκπληξη των φίλων, τα λουλούδια, τα χαμόγελα, την ευγνωμοσύνη που έφτασα εδώ τυλιγμένη στην αγάπη. Στα επόμενα αδέρφια μου» έγραψε η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της ανάρτησης.

