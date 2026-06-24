 Η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με μωβ μπικίνι και παρεό κάτω από βουκαμβίλια -Οι φωτό από τις διακοπές της - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με μωβ μπικίνι και παρεό κάτω από βουκαμβίλια -Οι φωτό από τις διακοπές της

Νατάσσα Μποφίλιου
Νατάσσα Μποφίλιου/ @natassabofiliouofficial
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια πιο προσωπική και καλοκαιρινή πλευρά του εαυτού της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Νατάσσα Μποφίλιου, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο εικόνες από τις ημέρες ξεκούρασης που απολαμβάνει μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο ήταν μια σπάνια φωτογραφία της με μπικίνι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ποζάρει χαμογελαστή κάτω από μια εντυπωσιακή φούξια βουκαμβίλια, φορώντας ένα μωβ μπικίνι τοπ και ένα αέρινο παρεό σε γαλάζιες και τιρκουάζ αποχρώσεις. Χωρίς μακιγιάζ και με απόλυτα φυσική διάθεση, δείχνει να απολαμβάνει μια ξέγνοιαστη στιγμή του ελληνικού καλοκαιριού.

Δείτε τη Νατάσσα Μποφίλιου με μπικίνι στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νατάσσα Μποφίλιου μπικίνι παρεό

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ