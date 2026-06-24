Η Νατάσσα Μποφίλιου ποζάρει με μωβ μπικίνι και παρεό κάτω από βουκαμβίλια -Οι φωτό από τις διακοπές της - iefimerida.gr

Μια πιο προσωπική και καλοκαιρινή πλευρά του εαυτού της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Νατάσσα Μποφίλιου, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο εικόνες από τις ημέρες ξεκούρασης που απολαμβάνει μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο ήταν μια σπάνια φωτογραφία της με μπικίνι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ποζάρει χαμογελαστή κάτω από μια εντυπωσιακή φούξια βουκαμβίλια, φορώντας ένα μωβ μπικίνι τοπ και ένα αέρινο παρεό σε γαλάζιες και τιρκουάζ αποχρώσεις. Χωρίς μακιγιάζ και με απόλυτα φυσική διάθεση, δείχνει να απολαμβάνει μια ξέγνοιαστη στιγμή του ελληνικού καλοκαιριού.

Δείτε τη Νατάσσα Μποφίλιου με μπικίνι στο Bovary.gr.