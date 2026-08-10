Η Ναταλία Γερμανού ποζάρει με μαύρο μπικίνι στα 61 της -Η φωτογραφία από την Κρήτη - iefimerida.gr

Η Ναταλία Γερμανού δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με μαύρο μπικίνι.

Η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού μακριά από τους έντονους ρυθμούς της τηλεοπτικής καθημερινότητας, έχοντας επιλέξει την Κρήτη για τις διακοπές της -όπου μάλιστα είχε πετύχει και τον Σάκη Ρουβά πριν λίγες μέρες.

Η γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος εκμεταλλεύεται το διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να ξεκουραστεί και να περάσει χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα, λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές επάλξεις για τη νέα σεζόν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ναταλία Γερμανού μοιράστηκε με τους followers της ορισμένες εικόνες από τις ημέρες της στο νησί. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ξεχώρισε και μία φωτογραφία από την παραλία, στην οποία ποζάρει φορώντας ένα κλασικό μαύρο μπικίνι.

Δείτε τη Ναταλία Γερμανού με μαύρο μπικίνι στο Bovary.gr.