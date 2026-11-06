Η Μπλέικ Λάιβλι με vintage μίνι φόρεμα Chanel και σκουλαρίκια αξίας 39 χιλιάδων δολαρίων - iefimerida.gr

Η Μπλέικ Λάιβλι μαγνήτισε τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη με μια ιδιαίτερα κομψή και λαμπερή εμφάνιση.

Η 39χρονη ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τη νέα χριστουγεννιάτικη συλλογή κοσμημάτων του Brent Neale. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο μίνι φόρεμα με λαμπερές πούλιες, το οποίο συνδύαζε κομψότητα με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Δείτε την λαμπερή εμφάνιση της Μπλέικ Λάιβλι στο Bovary.gr