Η Μπήλιω Τσουκαλά σε σπάνια έξοδο -Δείτε πώς είναι σήμερα η παρουσιάστρια του «Έχει γούστο» - iefimerida.gr

Η δημοσιογράφος Μπήλιω Τσουκαλά έκανε μια σπάνια εμφάνιση μετά από καιρό και ο φωτογραφικός φακός του NDP την εντόπισε χθες το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η 63χρονη Μπήλιω Τσουκαλά αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη συχνότητα της κρατικής τηλεόρασης στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Παρουσίαζε την εκπομπή «Έχει γούστο».

Δείτε την εμφάνιση της Μπήλιως Τσουκαλά στο Bovary.gr.