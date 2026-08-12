Η Μιμή Ντενίση στα 73 της με το πιο κοντό σορτσάκι που την έχουμε δει ποτέ -Το στιλάτο look στον Θεολόγο - iefimerida.gr

Η Μιμή Ντενίση απολαμβάνει τις ημέρες του Αυγούστου και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις.

Η Μιμή Ντενίση είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, όπου εκτός από στιγμές της επαγγελματικής της ζωής δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά της αλλά και από τις διακοπές της.

Σε πρόσφατα στιγμιότυπα, η ηθοποιός και θεατρική παραγωγός εμφανίστηκε με ένα από τα πιο casual και ανεπιτήδευτα καλοκαιρινά looks που της έχουμε δει, επιλέγοντας ένα πολύ κοντό λευκό denim σορτσάκι.

Δείτε τη Μιμή Ντενίση με σορτσάκι στο Bovary.gr.