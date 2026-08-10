 Η Μάρθα Στιούαρτ αποχαιρετά το εμβληματικό ξανθό της -Το νέο χρώμα στα μαλλιά που κανείς δεν περίμενε - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Μάρθα Στιούαρτ αποχαιρετά το εμβληματικό ξανθό της -Το νέο χρώμα στα μαλλιά που κανείς δεν περίμενε

μαρθα στιουαρτ με ξανθα μαλλια και κοστουμι
Φωτογραφία: AP Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για χρόνια το ξανθό καρέ αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της Μάρθα Στιούαρτ, όμως τόλμησε μια εντελώς διαφορετική απόχρωση.

Αυτή τη φορά, αποφάσισε να κάνει μια αρκετά διαφορετική επιλογή, αφήνοντας προσωρινά το ξανθό για μια rose gold απόχρωση. Την αλλαγή ανέλαβε ο Chris Appleton, hairstylist που βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες αλλαγές μαλλιών διάσημων γυναικών.

Δείτε την αλλαγή που έκανε στο Bovary.gr.

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