Η Μαρία Τζομπανάκη ταξίδεψε στην άλλη άκρη του κόσμου -Οι φωτογραφίες από τα εμβληματικά αξιοθέατα - iefimerida.gr

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στην Ιαπωνία πραγματοποίησε η Μαρία Τζομπανάκη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην ιστορική πόλη της Ναγκόγια.

Η γνωστή ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από σημαντικούς ρόλους, ανάμεσά τους και εκείνον της Καλλιόπης στη σειρά «Σασμός», ταξίδεψε μέχρι την Ιαπωνία, απολαμβάνοντας την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιδιαίτερη κουλτούρα και την ιστορία της χώρας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Τζομπανάκη δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από την παραμονή της στη Ναγκόγια, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιαπωνίας, η οποία συνδυάζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με την παραδοσιακή ιαπωνική αισθητική.

Σε ορισμένες από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός ποζάρει μπροστά από το επιβλητικό Κάστρο της Ναγκόγια, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής. Για την επίσκεψή της επέλεξε ένα κομψό total black σύνολο, το οποίο συνδύασε με μαύρο παλτό και καπέλο, δημιουργώντας μια διαχρονική εμφάνιση.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαρία Τζομπανάκη στο Bovary.gr.