Η Μαρία Ναυπλιώτου με κομψό πουκάμισο από τα Zara που κοστίζει κάτω από 30 ευρώ -Για το γραφείο και τη βόλτα - iefimerida.gr

Η Μαρία Ναυπλιώτου επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά πως το διαχρονικό στιλ δεν έχει καμία σχέση με το κόστος, αλλά με τις σωστές επιλογές.

Σε μια πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρία Ναυπλιώτου επέλεξε να φορέσει ένα αέρινο πουκάμισο από τα Zara, αποδεικνύοντας ότι ένα budget-friendly κομμάτι μπορεί να δείχνει εξίσου κομψό και σύγχρονο.

Το συγκεκριμένο πουκάμισο, με τιμή κάτω από 30 ευρώ, ξεχωρίζει για το ριγέ του σχέδιο σε ζεστές αποχρώσεις, συνδυάζοντας το μπορντό με το εκρού. Η γραμμή του είναι χαλαρή, ενώ τα φουσκωτά μανίκια χαρίζουν μια πιο ανεπιτήδευτη, boho αισθητική. Δεν πρόκειται για ένα αυστηρό office piece, αλλά για ένα ρούχο που μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί από το πρωί έως το βράδυ.

