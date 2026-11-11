Η Μαρία Αλιφέρη με παντελόνι παραλλαγής στο θέατρο -Το ανατρεπτικό σύνολο - iefimerida.gr

Η Μαρία Αλιφέρη πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, επιλέγοντας ένα άνετο και ιδιαίτερο σύνολο που συνδύαζε το casual στιλ με στρατιωτικές επιρροές.

Η Μαρία Αλιφέρη είναι μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Η ηθοποιός, που έχει συνδέσει το όνομά της με δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, εξακολουθεί να κερδίζει τις εντυπώσεις με τη διαχρονική γοητεία και το προσωπικό της στιλ.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», στο Melissa Music Theater, όπου έδωσε το «παρών» με ένα σύνολο που ξεχώρισε για τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του.

Δείτε την εμφάνιση της Μαρίας Αλιφέρη στο Bovary.gr.