Η Μαρί Σαντάλ στο πολυτελές σπίτι της στο Λονδίνο -Η εντυπωσιακή σκάλα, το cozy σαλόνι, η μοντέρνα κουζίνα - iefimerida.gr

Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε πρόσφατα ένα νέο βίντεο από το σπίτι της στο Λονδίνο, προσφέροντας μια ζεστή ματιά σε ένα καθημερινό, αλλά γιορτινό πρωινό.

Στο πρώτο πλάνο τη βλέπουμε να κατεβαίνει μια επιβλητική ξύλινη σκάλα, στρωμένη με ένα εντυπωσιακό χαλί που αναδεικνύει τη διαχρονική αισθητική του σπιτιού. Παρότι το περιβάλλον αποπνέει διακριτική πολυτέλεια, η ίδια επιλέγει μια πιο ανάλαφρη και cozy εμφάνιση, ένα σετ άνετες πιτζάμες με διακριτικές γιορτινές λεπτομέρειες.

