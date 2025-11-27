 Η Μαρί Σαντάλ στο πολυτελές σπίτι της στο Λονδίνο -Η εντυπωσιακή σκάλα, το cozy σαλόνι, η μοντέρνα κουζίνα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Μαρί Σαντάλ στο πολυτελές σπίτι της στο Λονδίνο -Η εντυπωσιακή σκάλα, το cozy σαλόνι, η μοντέρνα κουζίνα

Μαρί Σαντάλ
Μαρί Σαντάλ / Φωτογραφία: NDP Photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε πρόσφατα ένα νέο βίντεο από το σπίτι της στο Λονδίνο, προσφέροντας μια ζεστή ματιά σε ένα καθημερινό, αλλά γιορτινό πρωινό.

Στο πρώτο πλάνο τη βλέπουμε να κατεβαίνει μια επιβλητική ξύλινη σκάλα, στρωμένη με ένα εντυπωσιακό χαλί που αναδεικνύει τη διαχρονική αισθητική του σπιτιού. Παρότι το περιβάλλον αποπνέει διακριτική πολυτέλεια, η ίδια επιλέγει μια πιο ανάλαφρη και cozy εμφάνιση, ένα σετ άνετες πιτζάμες με διακριτικές γιορτινές λεπτομέρειες.

Δείτε το σπίτι της Μαρί Σαντάλ στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μαρί Σαντάλ σπίτι Λονδίνο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ