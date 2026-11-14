Η λάμπα από τα ΙΚΕΑ που γίνεται συνεχώς sold out επέστρεψε -Το φωτιστικό που μεταμορφώνει κάθε γωνιά του σπιτιού

Τα IKEA επαναφέρουν τη viral λάμπα SMÅSNÖRE, που είχε γίνει ανάρπαστη από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της και εξαντλήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα

Με ιδιαίτερο design, ευελιξία στη χρήση και δυνατότητα να αλλάζει την ατμόσφαιρα του χώρου, το φωτιστικό επιστρέφει την κατάλληλη στιγμή, αποτελώντας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για όσους θέλουν να ανανεώσουν τη διακόσμησή τους ενόψει του χειμώνα, χωρίς να ξοδέψουν πολλά.

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