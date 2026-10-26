Η κρέμα χεριών δεν είναι μόνο για τα χέρια -5 απρόσμενες χρήσεις της που θα σας εκπλήξουν - iefimerida.gr

Η κρέμα χεριών είναι ένα από εκείνα τα προϊόντα που αγοράζουμε χωρίς πολλή σκέψη, αφήνουμε δίπλα στον νιπτήρα ή μέσα στην τσάντα μας και θυμόμαστε να χρησιμοποιήσουμε όταν τα χέρια μας αρχίζουν να μας τραβούν.

Κι όμως, η κρέμα χεριών αξίζει μια πιο σταθερή θέση στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης.

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και η επαφή με το νερό, τα καθαριστικά και τον ξηρό αέρα γίνεται πιο απαιτητική για το δέρμα, η συστηματική ενυδάτωση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

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