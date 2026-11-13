Η κόρη της Κλόντια Σίφερ ετοιμάζεται για το μεγάλο της ντεμπούτο στο Παρίσι -Ποια είναι η εντυπωσιακή Κλεμεντίν

Η Κλεμεντίν Πόπι ντε Βερ Ντράμοντ, κόρη της Κλόντια Σίφερ, θα συμμετάσχει στο Λε Μπαλ ντε Ντεμπιτάντ 2026.

Στα 22 της χρόνια, η Κλεμεντίν συγκαταλέγεται στις 19 νεαρές γυναίκες που θα συμμετάσχουν στον ετήσιο φιλανθρωπικό χορό που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου στη γαλλική πρωτεύουσα.

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