 Η κόρη της Κλόντια Σίφερ ετοιμάζεται για το μεγάλο της ντεμπούτο στο Παρίσι -Ποια είναι η εντυπωσιακή Κλεμεντίν
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Η κόρη της Κλόντια Σίφερ ετοιμάζεται για το μεγάλο της ντεμπούτο στο Παρίσι -Ποια είναι η εντυπωσιακή Κλεμεντίν

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Φωτογραφία Instagram/Clementine Poppy de Vere Drummond
Φωτογραφία Instagram/Clementine Poppy de Vere Drummond

Η Κλεμεντίν Πόπι ντε Βερ Ντράμοντ, κόρη της Κλόντια Σίφερ, θα συμμετάσχει στο Λε Μπαλ ντε Ντεμπιτάντ 2026.

Στα 22 της χρόνια, η Κλεμεντίν συγκαταλέγεται στις 19 νεαρές γυναίκες που θα συμμετάσχουν στον ετήσιο φιλανθρωπικό χορό που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου στη γαλλική πρωτεύουσα.

Διαβάστε περισσότερα για την κόρη της Κλόντια Σίφερ στο Bovary.gr

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