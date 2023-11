Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την ασημένια τσάντα Prada που κάνει θραύση -Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - iefimerida.gr

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε μια βραδινή έξοδο και επέλεξε ένα κομψό και εντυπωσιακό look.

Η ίδια απόλαυσε το μουσικό πρόγραμμα -λαϊκό γλέντι στο Περιβόλι του Ουρανού, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Για την περίσταση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε ένα μαύρο εφαρμοστό παντελόνι και ένα μαύρο αμάνικο τοπ με λεπτομέρειες από δαντέλα.

Ολοκλήρωσε το look με ένα cropped μπουκλέ σακάκι με ασημένιο νήμα -ιδανικό για να διατηρήσει τον σικάτο χαρακτήρα της εμφάνισης αλλά να προσθέσει μία νότα λάμψης. ην παράσταση, ωστόσο, έκλεψε το statement αξεσουάρ της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, η sparkly τσάντα της από τον οίκο Prada που έγινε talk of the town μόλις κυκλοφόρησε.

