 Η Κλόντια Σίφερ ποζάρει τόπλες στα 56 σε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση -Η νέα καμπάνια μόδας - iefimerida.gr
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Η Κλόντια Σίφερ ποζάρει τόπλες στα 56 σε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση -Η νέα καμπάνια μόδας

Κλόντια Σίφερ: Στα 56 της φωτογραφίζεται topless για τη νέα καμπάνια της Chloé και κλέβει την παράσταση
Κλόντια Σίφερ/ Φωτογραφία: Instagram/ @dmn_lens
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στα 56 της, η Κλόντια Σίφερ πρωταγωνιστεί στη γιορτινή καμπάνια της Chloé με ένα τολμηρό, κινηματογραφικό σύνολο και θυμίζει γιατί παραμένει θρύλος της μόδας.

Η Κλόντια Σίφερ, που έγινε διάσημη τη δεκαετία του ‘90 ως το πρόσωπο της Chanel και καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο περιζήτητα σούπερ μόντελ στον κόσμο, ξεχώρισε τη Δευτέρα με τη νέα της εμφάνιση.

Δείτε τη φωτογράφηση της Κλόντια Σίφερ στο Bovary.gr.

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