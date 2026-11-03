Η Κλόντια Σίφερ ποζάρει τόπλες στα 56 σε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση -Η νέα καμπάνια μόδας - iefimerida.gr

Στα 56 της, η Κλόντια Σίφερ πρωταγωνιστεί στη γιορτινή καμπάνια της Chloé με ένα τολμηρό, κινηματογραφικό σύνολο και θυμίζει γιατί παραμένει θρύλος της μόδας.

Η Κλόντια Σίφερ, που έγινε διάσημη τη δεκαετία του ‘90 ως το πρόσωπο της Chanel και καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο περιζήτητα σούπερ μόντελ στον κόσμο, ξεχώρισε τη Δευτέρα με τη νέα της εμφάνιση.

Δείτε τη φωτογράφηση της Κλόντια Σίφερ στο Bovary.gr.