Η Κατερίνα Παναγοπούλου με crop top και Chanel τσάντα στη Μύκονο: Το look που ανέδειξε τη σιλουέτα της - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Παναγοπούλου έκανε μια stylish βραδινή εμφάνιση στη Μύκονο, συνδυάζοντας boho prints με μαύρο crop top και μια κομψή Chanel τσάντα.

Η Κατερίνα Παναγοπούλου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο και ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε μία από τις βραδινές εξόδους της στα Ματογιάννια. Η δημοσιογράφος επέλεξε το κοσμοπολίτικο νησί για λίγες ημέρες ξεκούρασης, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Για τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια, η Κατερίνα Παναγοπούλου υιοθέτησε μια εμφάνιση με έντονο boho χαρακτήρα, συνδυάζοντας διαφορετικά prints με διαχρονικά μαύρα κομμάτια. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα μαύρο cropped top με λεπτές τιράντες και βαθύ ντεκολτέ, το οποίο ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Δείτε την εμφάνιση της Κατερίνας Παναγοπούλου στο Bovary.gr.