 Η Κατερίνα Καινούργιου με στιλάτο φόρεμα από τα Zara που κοστίζει 30 ευρώ -Τέλειο για πρωί και βράδυ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Κατερίνα Καινούργιου με στιλάτο φόρεμα από τα Zara που κοστίζει 30 ευρώ -Τέλειο για πρωί και βράδυ

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου/ Φωτογραφία: Instagram/ @katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε ένα κομψό μίνι φόρεμα από τα Zara για την εμφάνισή της στην εκπομπή της, αποδεικνύοντας ότι ένα προσεγμένο σχέδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμα και στο πιο απλό ντύσιμο.

Η Κατερίνα Καινούργιου αγαπά τη μόδα και φροντίζει να το αποδεικνύει μέσα από τις καθημερινές εμφανίσεις της στην τηλεόραση. Η παρουσιάστρια του Alpha επιλέγει συχνά κομμάτια που συνδυάζουν τη θηλυκότητα με τις σύγχρονες τάσεις, ενώ δεν διστάζει να εντάξει στην γκαρνταρόμπα της οικονομικές προτάσεις από αγαπημένα high street brands.

Αυτή τη φορά, η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε για την εκπομπή της ένα μίνι φόρεμα από τα Zara, το οποίο ξεχωρίζει για την αυστηρή γραμμή και τη μίνιμαλ αισθητική του.

Δείτε την Κατερίνα Καινούργιου με Zara φόρεμα στο Bovary.gr.

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