 Η Κατερίνα Διδασκάλου συνδύασε τα UGG μποτάκια με στιλάτο τρόπο -Το άνετο look για βόλτες στην πόλη - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Κατερίνα Διδασκάλου συνδύασε τα UGG μποτάκια με στιλάτο τρόπο -Το άνετο look για βόλτες στην πόλη

Η Κατερίνα Διδασκάλου στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τελευταία Έξοδος - Ρίτα Χέιγουορθ»
Η Κατερίνα Διδασκάλου / Φωτογραφία: Ndp photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Κατερίνα Διδασκάλου βρέθηκε πρόσφατα στη Ζυρίχη και φωτογραφήθηκε με τα διαχρονικά UGG μποτάκια.

Η Κατερίνα Διδασκάλου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να μετατρέπει ένα πρακτικό κομμάτι σε fashion statement, επιλέγοντας να συνδυάσει τα UGG μποτάκια της με έναν τρόπο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη ζεστασιά, στην άνεση και στο κομψό στιλ πόλης.

Η ηθοποιός βρέθηκε πρόσφατα στη Ζυρίχη και φωτογραφήθηκε με τον καταξιωμένο χορογράφο Αντώνη Φονιαδάκη, σε ένα χειμωνιάτικο urban σκηνικό. Το look της αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα και αποδεικνύει πως τα UGG δεν ανήκουν μόνο στις χαλαρές εμφανίσεις, αλλά μπορούν να σταθούν επάξια και σε πιο προσεγμένες εξόδους.

Η βάση του outfit της είναι τα χαρακτηριστικά καφέ UGG μποτάκια, τα οποία επέλεξε σε κλασική γραμμή και ουδέτερη απόχρωση, ώστε να λειτουργούν ως σταθερό σημείο στο σύνολο.

Δείτε την εμφάνιση της Κατερίνας Διδασκάλου στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ μποτάκια Ugg

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ