Η Κατερίνα Διδασκάλου συνδύασε τα UGG μποτάκια με στιλάτο τρόπο -Το άνετο look για βόλτες στην πόλη - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Διδασκάλου βρέθηκε πρόσφατα στη Ζυρίχη και φωτογραφήθηκε με τα διαχρονικά UGG μποτάκια.

Η Κατερίνα Διδασκάλου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να μετατρέπει ένα πρακτικό κομμάτι σε fashion statement, επιλέγοντας να συνδυάσει τα UGG μποτάκια της με έναν τρόπο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη ζεστασιά, στην άνεση και στο κομψό στιλ πόλης.

Η ηθοποιός βρέθηκε πρόσφατα στη Ζυρίχη και φωτογραφήθηκε με τον καταξιωμένο χορογράφο Αντώνη Φονιαδάκη, σε ένα χειμωνιάτικο urban σκηνικό. Το look της αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα και αποδεικνύει πως τα UGG δεν ανήκουν μόνο στις χαλαρές εμφανίσεις, αλλά μπορούν να σταθούν επάξια και σε πιο προσεγμένες εξόδους.

Η βάση του outfit της είναι τα χαρακτηριστικά καφέ UGG μποτάκια, τα οποία επέλεξε σε κλασική γραμμή και ουδέτερη απόχρωση, ώστε να λειτουργούν ως σταθερό σημείο στο σύνολο.

