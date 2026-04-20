Καλλισθενική γυμναστική: Η προπόνηση που δυναμώνει το σώμα και «ξυπνά» τον μεταβολισμό - iefimerida.gr

Πολλές γνωστές ηθοποιοί όπως η Jennifer Garner, η Anne Hathaway και η Rooney Mara, έχουν εντάξει την καλλισθενική γυμναστική στην καθημερινότητά τους. Η συγκεκριμένη μορφή άσκησης, γνωστή διεθνώς ως «calisthenics» ή «street workout», κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Η ονομασία της προέρχεται από τις λέξεις «κάλλος» και «σθένος», με ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρακτική που εμφανίστηκε ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν χρησιμοποιούνταν ως μέθοδος εκπαίδευσης για τους Σπαρτιάτες πολεμιστές, βασισμένη αποκλειστικά στη χρήση του ίδιου του σώματος.

Μέσα από ασκήσεις όπως push-ups και pull-ups, η καλλισθενική γυμναστική συμβάλλει στην ενδυνάμωση, ενώ παράλληλα ενισχύει την ευλυγισία. Επιπλέον, βοηθά στη βελτίωση της στάσης του σώματος, καθώς ενεργοποιεί και εξισορροπεί τις μυϊκές ομάδες.

