 Η Κάιλι Τζένερ ντύθηκε Barbie για τα γενέθλιά της -Ένα πάρτι φουλ στο ροζ, με διάσημες καλεσμένες και 3 τούρτες - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Κάιλι Τζένερ ντύθηκε Barbie για τα γενέθλιά της -Ένα πάρτι φουλ στο ροζ, με διάσημες καλεσμένες και 3 τούρτες

Φωτογραφία Instagram/@kyliejenner
Φωτογραφία Instagram/@kyliejenner
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

H Κάιλι Τζένερ γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της με ένα εντυπωσιακό ροζ πάρτι.

Η Κάιλι Τζένερ γιόρτασε στην κατοικία της στο Μπέβερλι Χιλς. Το φετινό concept είχε τον παιχνιδιάρικο τίτλο «Princess Kitty», με το ροζ να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Από τη διακόσμηση μέχρι τα outfits και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, τα πάντα ήταν προσεκτικά συντονισμένα στην ίδια girly αισθητική. Ροζ αποχρώσεις, λάμψη και εκκεντρικές πινελιές δημιούργησαν ένα σκηνικό που θα μπορούσε εύκολα να βρίσκεται σε έναν κόσμο Barbie.

Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι της Κάιλι Τζένερ στο Bovary.gr

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