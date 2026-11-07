Η ιταλική σειρά του Netflix που θα δείτε σε δύο μέρες -Ένα εφηβικό δράμα γεμάτο φιλίες, έρωτες και μυστικά - iefimerida.gr

Μια εξαφάνιση, απαγορευμένοι έρωτες και μυστικά που κρύβονται πίσω από την αυστηρή πειθαρχία μιας στρατιωτικής σχολής στην ιταλική σειρά «Minerva Academy».

Οι ιταλικές σειρές έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αποκτήσουν το δικό τους κοινό στο Netflix, ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν νεανικές ιστορίες με κοινωνικά ζητήματα, δυνατές συγκρούσεις και μυστήριο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το «Minerva Academy», μια σειρά οκτώ επεισοδίων που μεταφέρει τους θεατές στο εσωτερικό μιας στρατιωτικής σχολής στη Νάπολη, όπου οι κανόνες είναι αυστηροί, οι προσωπικές ελευθερίες περιορισμένες και τα μυστικά περισσότερα απ' όσα μπορεί κανείς να φανταστεί.

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