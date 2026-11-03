Η ιστορία του σάντουιτς -Πώς ένας κόμης του 18ου αιώνα εμπνεύστηκε το πιο διάσημο σνακ όλων των εποχών - iefimerida.gr

Το σάντουιτς έχει καταφέρει να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες γαστρονομικές επιλογές παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα όρια ενός απλού σνακ

Από το εμβληματικό Club Sandwich και το γαλλικό Croque Monsieur μέχρι το βιετναμέζικο Bánh mì, το αμερικανικό Reuben και το ιαπωνικό Sando, κάθε χώρα έχει δώσει τη δική της ξεχωριστή εκδοχή σε αυτόν τον διαχρονικό συνδυασμό ψωμιού και γέμισης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σάντουιτς, στις 3 Νοεμβρίου, κάνουμε ένα γευστικό ταξίδι στις πιο χαρακτηριστικές εκδοχές του και ανακαλύπτουμε τι κάνει αυτό το απλό πιάτο τόσο δημοφιλές.

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