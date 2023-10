Η ιστορία της ιδρύτριας του διάσημου οίκου Chloé: Ποια ήταν η Gabriella Aghion που όρισε τον κόσμο της μόδας - iefimerida.gr

Το 1945, η σχεδιάστρια μόδας, Gaby Aghion, και ο σύζυγος της, Raymond, άφησαν το σπίτι τους στην Αίγυπτο και έκαναν μία νέα αρχή στο Παρίσι.

Εφτά χρόνια αργότερα, η Gaby Aghion άνοιξε τον διάσημο γαλλικό οίκο Chloé με την πρώτη επίδειξη μόδας να πραγματοποιείται το 1956, έξω από το θρυλικό «Cafe de Flore». Πολλοί άνθρωποι της μόδας χαρακτήρισαν την Gaby Aghion ως την πρωτοπόρο του prêt-à-porter. Παρόλο που η ίδια αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα στα μέσα της δεκαετίας του '60, συνέχισε να διοικεί τον γαλλικό οίκο μέχρι το 1985.

Ποια ακριβώς ήταν, όμως, η Aghion, η Εβραία Αιγύπτια επιχειρηματίας που ξεκίνησε την Chloé, μία από τις πρώτες πολυτελείς γυναικείες μάρκες ενδυμάτων, το 1952; Το Εβραϊκό Μουσείο της Νέας Υόρκης προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα με τη νέα έκθεση μόδας «Mood of the Moment: Gaby Aghion and the House of Chloé», η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Φεβρουαρίου 2024.

Διαβάστε περισσότερα για την Gaby Aghion στο Bovary.gr