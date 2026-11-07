Ήπια απολέπιση προσώπου: Η ρουτίνα που κάνει τη διαφορά στην όψη της επιδερμίδας μας - iefimerida.gr

Η απολέπιση είναι ένα από τα βήματα της skincare ρουτίνας που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην όψη της επιδερμίδας μας.

Απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα που συσσωρεύονται στην επιφάνειά της, βοηθάμε το δέρμα να δείχνει πιο λείο, φωτεινό και ομοιόμορφο. Το μυστικό, ωστόσο, δεν βρίσκεται στην ένταση της δράσης, αλλά στην επιλογή ενός προϊόντος που σέβεται τις ανάγκες της επιδερμίδας μας.

Ειδικά όταν το δέρμα μας είναι ευαίσθητο ή αντιδρά εύκολα, οι ήπιες συνθέσεις είναι εκείνες που αξίζει να αναζητήσουμε. Αντί για προϊόντα με σκληρούς κόκκους ή πολύ έντονη δράση, μπορούμε να στραφούμε σε απολεπιστικά με λεπτή υφή, ένζυμα ή οξέα σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, ανάλογα πάντα με τον τύπο και την ευαισθησία της επιδερμίδας μας. Στόχος είναι να βελτιώσουμε την υφή και τη λάμψη της χωρίς να προκαλούμε ερεθισμούς ή αίσθηση τραβήγματος.

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