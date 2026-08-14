Η Χρύσα Μιχαλοπούλου ποζάρει τόπλες και απολαμβάνει τον ήλιο με τις φίλες της [εικόνα] - iefimerida.gr

H Χρύσα Μιχαλοπούλου μοιράστηκε τις καλοκαιρινές της στιγμές στη θάλασσα, δημοσιεύοντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών στο Instagram.
Η 29χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα παρέα με τις φίλες της, με τα στιγμιότυπα να αποπνέουν ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση. Σε αρκετές φωτογραφίες, η παρέα ποζάρει στην παραλία με τα μαγιό.
Δείτε τις φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση στο Bovary.gr
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