 Η Χρύσα Μιχαλοπούλου ποζάρει τόπλες και απολαμβάνει τον ήλιο με τις φίλες της [εικόνα] - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου ποζάρει τόπλες και απολαμβάνει τον ήλιο με τις φίλες της [εικόνα]

Φωτογραφία Instagram/Chrysa Michalopoulou
Φωτογραφία Instagram/Chrysa Michalopoulou
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

H Χρύσα Μιχαλοπούλου μοιράστηκε τις καλοκαιρινές της στιγμές στη θάλασσα, δημοσιεύοντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών στο Instagram.

Η 29χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα παρέα με τις φίλες της, με τα στιγμιότυπα να αποπνέουν ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση. Σε αρκετές φωτογραφίες, η παρέα ποζάρει στην παραλία με τα μαγιό.

Δείτε τις φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση στο Bovary.gr

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