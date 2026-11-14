 Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε στη μαγευτική Μπριζ -Οι παραμυθένιες εικόνες και το chic look που ξεχωρίσαμε
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Η Χριστίνα Κοντοβά ταξίδεψε στη μαγευτική Μπριζ -Οι παραμυθένιες εικόνες και το chic look που ξεχωρίσαμε

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Η Χριστίνα Κοντοβά στην εξόρμησή της στο Βέλγιο Φωτογραφία/IG: @ckontova
Η Χριστίνα Κοντοβά στην εξόρμησή της στο Βέλγιο Φωτογραφία/IG: @ckontova

Η Μπριζ του Βελγίου ήταν η επιλογή της Χριστίνας Κοντοβά για την τελευταία της ταξιδιωτική εξόρμηση, με τη σχεδιάστρια μόδας να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και όμορφες βόλτες στα γραφικά σοκάκια της πόλης

Μαζί της βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Δέδες, με τον οποίο μοιράστηκε ξεχωριστές στιγμές από το ταξίδι, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και στιγμιότυπα στα social media. Φυσικά, από την ανάρτησή της δεν θα μπορούσε να λείπει και το στιλιστικό ενδιαφέρον, αφού η Χριστίνα Κοντοβά επέλεξε ένα ανεπιτήδευτα κομψό σύνολο, ιδανικό για τις χειμερινές περιπλανήσεις της. Οι εικόνες της μάς ταξιδεύουν σε μία από τις ομορφότερες πόλεις του Βελγίου και μας δίνουν έμπνευση τόσο για την επόμενη ευρωπαϊκή απόδρασή μας όσο και για τα χειμερινά outfits που θα υιοθετήσουμε.

Δείτε τις φωτογραφίες από την εξόρμηση της Χριστίνας Κοντοβά στο Bovary.gr

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