Η Χάλι Μπέρι χωρίς ίχνος μακιγιάζ στα 59 -Η ανεπιτήδευτα κομψή εμφάνιση στο Παρίσι - iefimerida.gr

Η Χάλι Μπέρι έφτασε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας με φυσική εμφάνιση και ανανεωμένα μαλλιά, αποδεικνύοντας πως η ανεπιτήδευτη κομψότητα παραμένει διαχρονική και αβίαστα γοητευτική.

Η 59χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην άφιξή της στη γαλλική πρωτεύουσα χθες, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Βαν Χαντ. Χωρίς μακιγιάζ και με αέρα χαλαρής αυτοπεποίθησης, έδωσε το στίγμα ενός στιλ που μοιάζει αυθόρμητο, αλλά είναι προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

