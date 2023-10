Η Χάιντι Κλουμ με κόκκινο blazer dress και αποκαλυπτικό ντεκολτέ -Η σέξι εμφάνιση στο «Αμερική έχεις ταλέντο» - iefimerida.gr

Η Χάιντι Κλουμ έκανε μια total red εμφάνιση στο Λος Άντζελες φορώντας ένα στιλάτο blazer dress.

To blazer dress είναι μια τέλεια επιλογή για μια εμφάνιση με πολύ στιλ και το προτιμούν πολλές γυναίκες που αγαπούν την μόδα. To blazer dress, δηλαδή το μακρύ σακάκι φορεμένο σαν φόρεμα, είναι hot και τέλεια επιλογή για μια στιλάτη εμφάνιση. H 50χρονη Χάιντι Κλουμ το επέλεξε σε κόκκινο χρώμα με ασορτί αξεσουάρ για την εμφάνισή της στην κριτική επιτροπή του σόου «America's Got Talent».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν κάνω το AGT, τις περισσότερες φορές κάθομαι πίσω από ένα τραπέζι, οπότε φαίνομαι από τη μέση και πάνω. Έτσι, ψάχνω για κάτι που έχει ενδιαφέρον. Και συνήθως, μου αρέσει να έχω σε καλή θέα το στήθος μου» έχει σημειώσει η Χάιντι Κλουμ και το συγκεκριμένο blazer dress έχει αποκαλυπτικό ντεκολτέ.

Δείτε την εμφάνιση της Χάιντι Κλουμ στο Bovary.gr