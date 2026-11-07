Η Ευγενία Σαμαρά ανέβασε φωτογραφία με no pants look και όλοι μιλούν για τα σέξι πόδια της - iefimerida.gr

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια Ευγενία Σαμάρα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με αποκαλυπτικό look και κέρδισε τις εντυπώσεις με τα γυμνασμένα πόδια της.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια Ευγενία Σαμάρα επικοινωνεί με τους followers της καθημερινά αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τα ταξίδια, τις παραστάσεις της, τα γυρίσματα, τις στιλιστικές της επιλογές, τις ώρες που γυμνάζεται ή απολαμβάνει εξόδους για φαγητό και ποτό με φίλους. Με δυο λόγια, μοιράζεται κάθε στιγμή της καθημερινότητά της γενικότερα δίνοντας έμφαση στις όμορφες εμπειρίες και στις συνήθειες που την κάνουν να αισθάνεται καλά, ψυχικά και σωματικά.

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