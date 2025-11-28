 Η επιστροφή των logo belts: Το ’00s αξεσουάρ που κάνει δυνατό comeback φέτος - iefimerida.gr
Η επιστροφή των logo belts: Το ’00s αξεσουάρ που κάνει δυνατό comeback φέτος

Σίενα Μίλερ/Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι τάσεις της μόδας συχνά κάνουν κύκλους -και μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιστροφές των τελευταίων μηνών είναι αναμφίβολα η ζώνη με logos.

Το αξεσουάρ που σημάδεψε τα μέσα της δεκαετίας του 2010, όταν η Gucci επανέφερε το χαρακτηριστικό διπλό G, επιστρέφει τώρα δυναμικά, καταλαμβάνοντας για άλλη μια φορά κεντρική θέση στις εμφανίσεις διάσημων και fashion insiders.

Η νέα γενιά των statement belts δεν είναι απλώς ένα λειτουργικό κομμάτι που «κρατάει» το παντελόνι. Είναι ένα σύμβολο αισθητικής ταυτότητας και προσωπικού στιλ, μια μικρή αλλά εντυπωσιακή λεπτομέρεια που μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το ντύσιμο. Από τη Σιένα Μίλερ και τη Ροζαμούντ Πάικ έως τη Σάρα Πόλσον και την Ντακότα Τζόνσον, οι logo ζώνες εμφανίζονται ξανά στα κόκκινα χαλιά, στα street style looks και στα τηλεοπτικά πλατό.

