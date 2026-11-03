Η Έμυ Λιβανίου με τον εφοπλιστή σύντροφό της, Πέτρο Παππά, στο Παρίσι -Η εμφάνιση σε εγκαίνια έκθεσης - iefimerida.gr

Η Έμυ Λιβανίου πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση στο Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, εφοπλιστή Πέτρο Παππά, με αφορμή τα εγκαίνια μιας σημαντικής εικαστικής έκθεσης.

Η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία ξεχωρίζει για τις προσεγμένες εμφανίσεις της, επέλεξε για την περίσταση ένα διαχρονικό μαύρο σύνολο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στην κλασική κομψότητα.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης του Πήτερ Κατσίχτη με τίτλο «Σύνθεση και Πολυμορφία. Η Αέναη Κίνηση των Χρωμάτων», που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Miro της UNESCO, στη γαλλική πρωτεύουσα.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, η Έμυ Λιβανίου επέλεξε ένα μαύρο μίνι coat dress, ένα από τα πιο διαχρονικά και ευέλικτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Πέτρος Παππάς, με τον οποίο η δημοσιογράφος έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.

Δείτε την εμφάνιση της Έμυς Λιβανίου με τον Πέτρο Παππά στο Bovary.gr.