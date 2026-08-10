Η Έλλη Κοκκίνου στα 56 της με ολόσωμο μαγιό στην πισίνα -Το σχέδιο που κολακεύει τη σιλουέτα [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Έλλη Κοκκίνου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κύθνο και επέλεξε ένα από τα πιο διαχρονικά prints για την εμφάνισή της δίπλα στην πισίνα.

Το ολόσωμο μαγιό παραμένει μία από τις πιο κομψές επιλογές για την παραλία και την πισίνα, έχοντας πλέον ξεπεράσει τον αμιγώς πρακτικό χαρακτήρα του. Οι νέες γραμμές και τα ιδιαίτερα prints το έχουν μετατρέψει σε βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, ενώ μπορεί εύκολα να λειτουργήσει ακόμη και ως κορμάκι σε ένα resort look.

Αυτή τη διαχρονική επιλογή έκανε και η Έλλη Κοκκίνου στις διακοπές της στην Κύθνο. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media στιγμιότυπα από τις ημέρες χαλάρωσης στο νησί και σε ένα από αυτά ποζάρει δίπλα στην πισίνα φορώντας ένα ολόσωμο μαγιό.

Δείτε το μαγιό της Έλλης Κοκκίνου στο Bovary.gr.