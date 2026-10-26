 Η έλλειψη ύπνου αφήνει τα σημάδια της -Πού φαίνονται πρώτα και τι αποκαλύπτει ειδικός στην αισθητική ιατρική - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η έλλειψη ύπνου αφήνει τα σημάδια της -Πού φαίνονται πρώτα και τι αποκαλύπτει ειδικός στην αισθητική ιατρική

Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το χρόνιο στρες και η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσουν την επιδερμίδα, προκαλώντας θαμπή όψη, μαύρους κύκλους και αυξημένη ευαισθησία

Τι είναι το λεγόμενο «πρόσωπο της κορτιζόλης», ποιες αλλαγές συνδέονται με την παρατεταμένη καταπόνηση και ποιες συνήθειες και θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν στη φροντίδα του δέρματος;

Διαβάστε περισσότερα για το πώς το χρόνιο στρες επηρεάζει την επιδερμίδα στο bovary.gr

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