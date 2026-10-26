Η έλλειψη ύπνου αφήνει τα σημάδια της -Πού φαίνονται πρώτα και τι αποκαλύπτει ειδικός στην αισθητική ιατρική - iefimerida.gr

Το χρόνιο στρες και η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσουν την επιδερμίδα, προκαλώντας θαμπή όψη, μαύρους κύκλους και αυξημένη ευαισθησία

Τι είναι το λεγόμενο «πρόσωπο της κορτιζόλης», ποιες αλλαγές συνδέονται με την παρατεταμένη καταπόνηση και ποιες συνήθειες και θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν στη φροντίδα του δέρματος;

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