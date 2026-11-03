Η Ελένη Μενεγάκη με μπερέ και λευκό σύνολο -Η εμφάνιση που θυμίζει Παριζιάνα - iefimerida.gr

Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το διαχρονικό παριζιάνικο στιλ, επιλέγοντας ένα κομψό λευκό σύνολο, το οποίο συνδύασε με μπερέ και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η Ελένη Μενεγάκη αγαπά τη μόδα και μέσα από τις εμφανίσεις της αποδεικνύει ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές. Αυτή τη φορά, η γνωστή παρουσιάστρια επέλεξε ένα σύνολο με έντονο γαλλικό αέρα, το οποίο θα μπορούσε άνετα να φορέσει μια καλοντυμένη Παριζιάνα στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει φορώντας ένα total white look, αποδεικνύοντας ότι το λευκό δεν είναι ένα χρώμα που περιορίζεται αποκλειστικά στους καλοκαιρινούς μήνες.

Δείτε την εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη στο Bovary.gr.