Η Ελένη Μενεγάκη με κόκκινο μαγιό και μαντήλι, σαν σταρ του Χόλιγουντ -Οι φωτό από τις διακοπές της - iefimerida.gr

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών γεμάτο θάλασσα, βόλτες με σκάφος και χαλαρές στιγμές.

Η παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγει να περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πόλης, έδωσε αυτή τη φορά μια μικρή γεύση από τις ημέρες της δίπλα στη θάλασσα.

Σε δύο από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει πάνω στο σκάφος φορώντας κόκκινο μαγιό, το οποίο συνδύασε με ένα εμπριμέ μαντήλι δεμένο στα μαλλιά και μαύρα γυαλιά ηλίου. Το μαντήλι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά αξεσουάρ, έδωσε στο beach look της μια κομψή, ρετρό νότα, θυμίζοντας τις εμφανίσεις των σταρ στις διακοπές τους στη Μεσόγειο τις περασμένες δεκαετίες.

Δείτε την Ελένη Μενεγάκη με κόκκινο μαγιό στο Bovary.gr.