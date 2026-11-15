Η Βίκυ Καγιά ταξίδεψε στην Αίγυπτο: Οι οικογενειακές φωτογραφίες με φόντο τις Πυραμίδες

Έναν ξεχωριστό οικογενειακό προορισμό επέλεξε αυτή τη φορά η Βίκυ Καγιά, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και εξερεύνησης στην Αίγυπτο

Μαζί με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, και τα δύο παιδιά τους, Μπιάνκα και Κάρολο, ταξίδεψε σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία, εντυπωσιακά τοπία και μοναδικά αξιοθέατα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την περιήγηση της οικογένειας στις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας και τη Μεγάλη Σφίγγα, χαρίζοντάς μας μια ματιά στην ταξιδιωτική τους εμπειρία. Φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε το στιλ της, καθώς επέλεξε ένα χαλαρό και κομψό look σε γήινες αποχρώσεις, ιδανικό για την εξερεύνηση της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Δείτε τις φωτογραφίες από το ταξίδι της Βίκυ Καγιά στο Bovary.gr