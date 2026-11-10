Η Βίκυ Καγιά με το πιο κομψό και πρακτικό look για τις ημέρες που δεν προλαβαίνετε να αλλάξετε - iefimerida.gr

Η Βίκυ Καγιά έκανε μια ακόμη κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα oversized κοστούμι που αποδεικνύει ότι το ανδρόγυνο στιλ μπορεί να είναι ταυτόχρονα διαχρονικό, σύγχρονο και ιδιαίτερα ευέλικτο.

Η Βίκυ Καγιά γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί εμφανίσεις που συνδυάζουν την κομψότητα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας, χωρίς να χάνουν τον προσωπικό τους χαρακτήρα. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο του μόντελινγκ και της μόδας, έχει διαμορφώσει ένα χαρακτηριστικό στιλ, στο οποίο κυριαρχούν οι καθαρές γραμμές, οι προσεγμένες αναλογίες και τα διαχρονικά κομμάτια.

Δείτε την εμφάνιση της Βίκυς Καγιά στο Bovary.gr.