Η Βίκυ Καγιά ποζάρει στο Instagram με κομψό μαύρο φόρεμα και μαύρα πέδιλα -Η επιτομή του sexy chic μινιμαλισμού - iefimerida.gr

Βίκυ Καγιά πρόκειται για μία γυναίκα με ιδιαίτερη αίσθηση του στιλ και η εμπειρία της στον χώρο της μόδας είναι αναμφισβήτητη.

Η κριτής του GNTM αποδεικνύει συνεχώς πως μια γυναίκα με φινέτσα και γούστο που γνωρίζει την προσωπική της αισθητική θα κάνει πάντα αλάνθαστες στιλιστικές επιλογές.

Η ίδια δηλώνει οπαδός της φιλοσοφίας «Keep it simple», εξού και συνήθως προτιμά casual, κομωά looks που απογειώνει δίνοντάς τους μια πινελιά συνδυάζει glam και φινέτσα. Αδιάσειστη απόδειξη της αρμονίας και της ισορροπίας που διέπει κάθε της look αποτελεί το κομψό, μίνιμαλ outfit που δημοσίευσε χθες στα stories του προφίλ της στο Instagram.

