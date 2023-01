Η Βίκυ Καγιά σου δείχνει πώς να συνδυάσεις τα λευκά sneakers -Το τρικ για να δείχνουν πιο κομψά [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Βίκυ Καγιά γνωρίζει καλά τους κανόνες της μόδας και τα μυστικά των τάσεων και των συνδυασμών.

Στο ιδιαίτερα δραστήριο Instagram της, η Βίκυ Καγιά αναρτά στιγμιότυπα από τη δουλειά της, backstage, συνεργασίες και φυσικά τα στιλάτα ντυσίματά της.

Ο φακός ταπαθανάτισε πρόσφατα τη Βίκυ Καγιά σε βόλτα της στο κέντρο της πόλης, με ένα casual chic look που μας έδωσε έμπνευση. Επέλεξε ένα πλεκτό twin set με παντελόνι και πουλόβερ σε λευκό χρώμα και από πάνω πρόσθεσε μια σικάτη καμπαρντίνα σε classy μπεζ. Ολοκλήρωσε το look με ένα ζευγάρι ολόλευκα, λεπτά sneakers που της πήγαιναν τέλεια και έδιναν μια stylish πινελιά στο look.

