Η Βίκυ Καγιά χαρίζει στιλιστική έμπνευση -Τα 8 καλοκαιρινά looks που αξίζει να αντιγράψετε στις διακοπές - iefimerida.gr

Από παγιέτες και κεντημένα κομμάτια μέχρι ενδιαφέροντες χρωματικούς συνδυασμούς, η Βίκυ Καγιά συγκέντρωσε σε ένα carousel τις εμφανίσεις που ξεχώρισε αυτό το καλοκαίρι.

Η Βίκυ Καγιά γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει τις μεγαλύτερες τάσεις της μόδας σε σύνολα που μπορούν εύκολα να φορεθούν και στην καθημερινότητα. Άλλωστε, της ανήκει δικαιωματικά ο τίτλος του fashion icon, καθώς με έναν πολύ απλό τρόπο μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα καθημερινό σύνολο σε στιλιστική δήλωση.

Δείτε τα 8 looks της Βίκυς Καγιά στο Bovary.gr.