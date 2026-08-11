 Η Βίκυ Καγιά χαρίζει στιλιστική έμπνευση -Τα 8 καλοκαιρινά looks που αξίζει να αντιγράψετε στις διακοπές - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Βίκυ Καγιά χαρίζει στιλιστική έμπνευση -Τα 8 καλοκαιρινά looks που αξίζει να αντιγράψετε στις διακοπές

Τα 8 καλοκαιρινά looks της Βίκυς Καγιά που θέλουμε να υιοθετήσουμε
Φωτογραφία: IG @vickykaya_
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από παγιέτες και κεντημένα κομμάτια μέχρι ενδιαφέροντες χρωματικούς συνδυασμούς, η Βίκυ Καγιά συγκέντρωσε σε ένα carousel τις εμφανίσεις που ξεχώρισε αυτό το καλοκαίρι.

Η Βίκυ Καγιά γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει τις μεγαλύτερες τάσεις της μόδας σε σύνολα που μπορούν εύκολα να φορεθούν και στην καθημερινότητα. Άλλωστε, της ανήκει δικαιωματικά ο τίτλος του fashion icon, καθώς με έναν πολύ απλό τρόπο μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα καθημερινό σύνολο σε στιλιστική δήλωση.

Δείτε τα 8 looks της Βίκυς Καγιά στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ LOOKS Βίκυ Καγιά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ