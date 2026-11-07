Η Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας φοράει το μωβ παλτό της κόρης της και εμπνέει για τις χειμωνιάτικες εμφανίσεις - iefimerida.gr

Η Μαίρη της Δανίας απογείωσε το total black look φορώντας το εντυπωσιακό μωβ παλτό της κόρης της σε εμφάνιση που έκανε στο Κάστρο του Ρόζενμποργκ.

Τις πόρτες της άνοιξε ξανά έπειτα από εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης η χειμερινή αίθουσα του Κάστρου του Ρόζενμποργκ. Στην εκδήλωση βρέθηκε η Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας, η οποία εγκαινίασε τον μεγαλοπρεπή χώρο που φιλοξενεί μια εκτενή συλλογή πινάκων ζωγραφικής της Αμβέρσας. Για αυτή την ιστορική περίσταση στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, η Βασίλισσα φόρεσε ένα statement κομμάτι. Ένα Dolce & Gabbana παλτό σε κλασική γραμμή αλλά έντονο μωβ χρώμα την έκανε να ξεχωρίζει όχι μόνο γιατί το είχε ταιριάξει εξαιρετικά με μαύρα ρούχα και αξεσουάρ αλλά και επειδή στηρίζει τη βιώσιμη μόδα φορώντας ένα ρούχο της κόρης της. Από μέσα θέλοντας να έχει μια εξίσου κλασική και κομψή βάση ταίριαξε ένα απλό ζιβάγκο με φαρδύ παντελόνι και μποτάκια κάλτσα με μύτη και λεπτό τακούνι.

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