Η βασίλισσα Μαίρη εμπνέεται από την Κέιτ Μίντλετον: Το κομψό φθινοπωρινό look με καρό φούστα και μπότες - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας έδωσε το «παρών» στο Hubertusjagten 2026 με ένα κομψό φθινοπωρινό look.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Dyrehaven, βόρεια της Κοπεγχάγης, με τη βασίλισσα Μαίρη να επιλέγει ένα σύνολο που ταίριαζε απόλυτα στο φθινοπωρινό σκηνικό και θύμιζε έντονα τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Κέιτ Μίντλετον στη βρετανική εξοχή.

Δείτε την βασίλισσα Μαίρη με καρό φούστα στο Bovary.gr