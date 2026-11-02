 Η βασίλισσα Μαίρη εμπνέεται από την Κέιτ Μίντλετον: Το κομψό φθινοπωρινό look με καρό φούστα και μπότες - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η βασίλισσα Μαίρη εμπνέεται από την Κέιτ Μίντλετον: Το κομψό φθινοπωρινό look με καρό φούστα και μπότες

Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας - Φωτογραφία Instagram/Kongehuset 🇩🇰
Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας - Φωτογραφία Instagram/Kongehuset 🇩🇰
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας έδωσε το «παρών» στο Hubertusjagten 2026 με ένα κομψό φθινοπωρινό look.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Dyrehaven, βόρεια της Κοπεγχάγης, με τη βασίλισσα Μαίρη να επιλέγει ένα σύνολο που ταίριαζε απόλυτα στο φθινοπωρινό σκηνικό και θύμιζε έντονα τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της Κέιτ Μίντλετον στη βρετανική εξοχή.

Δείτε την βασίλισσα Μαίρη με καρό φούστα στο Bovary.gr

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