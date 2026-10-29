Η Αθηνά Μαξίμου συνδύασε το λαμπερό φόρεμά της με δερμάτινο τζάκετ -Το rock & chic look - iefimerida.gr

Η Αθηνά Μαξίμου πραγματοποίησε μια βραδινή εμφάνιση στο θέατρο, επιλέγοντας ένα σύνολο που συνδύαζε τη ροκ αισθητική με τη διακριτική λάμψη.

Η Αθηνά Μαξίμου βρέθηκε στο Θέατρο Εμπορικόν για την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Deadlift - Άρση Θανάτου», επιλέγοντας ένα κομψό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον look για τη βραδινή της έξοδο.

Η γνωστή ηθοποιός, που αγαπά τις διαχρονικές επιλογές με μοντέρνες πινελιές, εμφανίστηκε με ένα μαύρο, μακρύ φόρεμα με διακριτικές λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με ένα δερμάτινο τζάκετ, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στο rock και το chic.

Δείτε την εμφάνιση της Αθηνάς Μαξίμου στο Bovary.gr.