Η απλώστρα από τα IKEA που διπλώνει και χωράει ακόμα και στα πιο μικρά σπίτια -Κοστίζει μόλις 10 ευρώ

Σε ένα μικρό διαμέρισμα, το πού απλώνονται τα ρούχα καθορίζει και την κίνηση στο σπίτι. Η απλώστρα JÄLL της IKEA διπλώνει και χωράει σε μπάνιο, πλυσταριό ή μπαλκόνι.
Το πλυντήριο τελειώνει και ξεκινά η αναζήτηση χώρου: το σαλόνι είναι πιασμένο, το μπαλκόνι στενό και στο μπάνιο δεν περισσεύει σχεδόν τίποτα. Η επιλογή του σημείου για το στέγνωμα σημαίνει να σκεφτείς πόρτες, έπιπλα και διαδρόμους που χρησιμοποιείς όλη μέρα.
Δείτε την πτυσσόμενη απλώστρα από τα ΙΚΕΑ στο Bovary.gr.
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