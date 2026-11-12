 Η απλώστρα από τα IKEA που διπλώνει και χωράει ακόμα και στα πιο μικρά σπίτια -Κοστίζει μόλις 10 ευρώ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η απλώστρα από τα IKEA που διπλώνει και χωράει ακόμα και στα πιο μικρά σπίτια -Κοστίζει μόλις 10 ευρώ

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Η πιο οικονομική απλώστρα του IKEA χωράει παντού -Στο μπάνιο, στο μπαλκόνι, ακόμα και στην πιο μικρή γωνιά
Απλώστρα/ Φωτογραφία: ΙΚΕΑ

Σε ένα μικρό διαμέρισμα, το πού απλώνονται τα ρούχα καθορίζει και την κίνηση στο σπίτι. Η απλώστρα JÄLL της IKEA διπλώνει και χωράει σε μπάνιο, πλυσταριό ή μπαλκόνι.

Το πλυντήριο τελειώνει και ξεκινά η αναζήτηση χώρου: το σαλόνι είναι πιασμένο, το μπαλκόνι στενό και στο μπάνιο δεν περισσεύει σχεδόν τίποτα. Η επιλογή του σημείου για το στέγνωμα σημαίνει να σκεφτείς πόρτες, έπιπλα και διαδρόμους που χρησιμοποιείς όλη μέρα.

Δείτε την πτυσσόμενη απλώστρα από τα ΙΚΕΑ στο Bovary.gr.

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